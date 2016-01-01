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بعد انهيار السلم.. الحماية المدنية تنقذ سكان عقار بالإسكندرية
29
ديسمير
2016
11:11 AM
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الإسكندرية – محمد عامر:تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من إنقاذ سكان عقار بمنطقة كفر عبده شرقى الإسكندرية، بعد انهيار سلم العقار بالكامل، دون حدوث إصابات
كان قسم شرطة سيدى جابر تلقى بلاغًا بسقوط سقف بئر سلم العقار رقم 16 شارع عبد القادر رجب بمنطقة كفر عبده، إنتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم.
وتبين من المعاينة أن العقار مساحته 120 متر مربع تقريباً مكون من 4 طوابق متكررة بكل طابق شقة، مشغول بالسكان، وسقوط سقف بئر سلم العقار على سلم الطابق الرابع، مما أدى لسقوطه، دون حدوث إصابات
تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من إنزال السكان وبينهم فني دش تصادف تواجده بالعقار لـ|تركيب طبق دش|.
جرى إخطار عمليات المحافظة وحى شرق، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة سيدى جابر.
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