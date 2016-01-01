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سانت كاترين تستقبل 365 سائحا لزيارة المعالم الأثرية
29
ديسمير
2016
11:11 AM
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شرم الشيخ - (أ ش أ): استقبلت مدينة سانت كاترين، خلال 24 ساعة الماضية، 365 سائحًا من مختلف الجنسيات منهم 318 أجنبيًا و47 مصريًا، بالرغم من انخفاض درجات الحرارة والتي وصلت تحت الصفر
وصرح رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين المهندس السيد عبد الصادق أن السائحين زاروا دير سانت كاترين وجبل موسي وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح والمخيمات البدوية.
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