شرم الشيخ - (أ ش أ): استقبلت مدينة سانت كاترين، خلال 24 ساعة الماضية، 365 سائحًا من مختلف الجنسيات منهم 318 أجنبيًا و47 مصريًا، بالرغم من انخفاض درجات الحرارة والتي وصلت تحت الصفر