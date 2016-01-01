الإسكندرية - (أ ش أ): شن مسئولو إدارة التموين بالإسكندرية، بإشراف وكيل وزارة التموين بالإسكندرية مبارك عبد الرحمن، حملة تموينية على الأسواق والمحلات لإحكام السيطرة على الأسعار

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز شرق المدينة لقيامه بالتصرف وبيع 546 |جوالا| من الدقيق المدعم يزن كل واحد 50 كجم في السوق السوداء محققا مكاسب مالية غير مشروعة.

كما تم تحرير 19 محضرا لبيع خبز ناقص الوزن وعدم إعلان عن الأسعار وإدارة مخبز بدون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية وبيع سجائر واسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر واستخدام اسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص له.

تم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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