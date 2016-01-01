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«الصحفيين» تبدأ تنفيذ مشروع النادي الاجتماعي ومركز التدريب
29
ديسمير
2016
09:45 AM
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أعلن يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، عن البدء في إنشاء نادٍ اجتماعي، ومركز للتدريب بالدورين السادس والسابع بمبنى النقابة، لخدمة الصحفيين وأسرهم
وأوضح قلاش، أن الشركة المنفذة للمشروع، بدأت أعمالها أمس الأول الثلاثاء، بعد الاتفاق على تسليم الدور السادس بمبنى النقابة والانتهاء منه خلال عام ٢٠١٧، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي للنقابة بدأ في تشكيل اللجان النقابية بالمحافظات، كنواة لنقابات فرعية تضم كل الصحفيين بمختلف المحافظات، وتضمن لهم الحصانة النقابية.وأوضح نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة الحالي بدأ في جلسات استماع حول إنجاز قانون جديد للنقابة، بعد القانون القديم الذي لم يعد ملائمًا لأي تطورات.
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