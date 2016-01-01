وأوضح قلاش، أن الشركة المنفذة للمشروع، بدأت أعمالها أمس الأول الثلاثاء، بعد الاتفاق على تسليم الدور السادس بمبنى النقابة والانتهاء منه خلال عام ٢٠١٧، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي للنقابة بدأ في تشكيل اللجان النقابية بالمحافظات، كنواة لنقابات فرعية تضم كل الصحفيين بمختلف المحافظات، وتضمن لهم الحصانة النقابية.وأوضح نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة الحالي بدأ في جلسات استماع حول إنجاز قانون جديد للنقابة، بعد القانون القديم الذي لم يعد ملائمًا لأي تطورات.