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متطوع بـ «رسالة»: أنشأنا خطا ساخنا للتواصل مع الحالات بعد تعرضنا للضرب
قال أحمد طه، أحد المتطوعين في حملة رسالة، إن نشاط الحملة قائم على جمع التبرعات من المواطنين، سواء كانت هذه التبرعات مالية أو عينية في صورة ملابس شتوية أو بطاطين
وأضاف أن هدف الحملة توزيع التبرعات من ملابس وبطاطين ووجبات وجواكيت للمتواجدين في الشوارع ولم يجدوا ما يأويهم من برد الشتاء.وتابع:|بداية الحملة كانت قائمة على توزيع الجواكيت على الفقراء في الشوارع، لكن بعد ذلك شعرنا أن الفقراء في احتياج إلى البطاطين وملابس وغيرها من التبرعات، لذلك كثفنا من نشاطنا لتلبية احتياجات هؤلاء|.وأضاف:|الحملة في بدايتها كانت تختار المحتاجين بشكل عشوائي لأننا لم نكن نعرف الأماكن التي يكثر بها الفقراء، لكن بعد ذلك تم الاعتداء على بعض أفراد الحملة من قبل أشخاص مختلين عقليا، لذلك قررنا وضع خط ساخن 19450 على وسائل الاتصال الاجتماعي فيس بوك بحيث يتم التواصل مع أكبر عدد من الحالات التي تكون في حاجة ماسة للمساعدة وبطريقة آمنة|.
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