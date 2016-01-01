ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان «لا أحد فوق القانون من رئيس الجمهورية إلى أصغر مسئول»، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه لا أحد فوق المحاسبة والقانون، بداية من رئيس الجمهورية حتى أصغر مسئول دون استثناء، وأن الدولة جادة ومصرة على النجاح في مكافحة الفساد حتى تصل إلى المعدلات العالمية في وقت قصير جدًا.ونقلت الصحيفة عن الرئيس قوله خلال افتتاح عدد من المشروعات في بورسعيد والإسماعيلية أمس الأربعاء، أنه مستعد للمحاسبة وأن أي شخص يخطئ يحاسَب بالقانون، لكنه طلب أن يتعامل الرأى العام مع قضية الفساد التي طرحت في وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين في إطار مكافحة الفساد دون أن تمتد للإساءة إلى الغير، وأنه لا يعنى أن شخصًا يسيء في أي جهة أن تمتد الإساءة إلى تلك الجهة، فمصر دولة قانون ومؤسسات.وأضاف الرئيس أن مؤسسات الدولة وهيئاتها محترمة وتضم أشخاصًا محترمين جدًا، لكن عندما يكون هناك تجاوز ستتم محاسبة المسئول عنه، موضحًا أن الأجهزة الرقابية لن تستطيع بمفردها مكافحة الفساد وأنه لابد من أن يتحد المسئولون في مجابهته.وأعرب عن شكره العميق لهيئة الرقابة الإدارية على الجهود التي بذلتها أخيرا خاصة في ظل هذه المرحلة الصعبة.وقال الرئيس موجهًا حديثه للمصريين والمسئولين والقطاع الخاص، إن المرحلة الحالية تمثل اختبارا حقيقيا للمصريين، مؤكدا تقديره واحترامه للشعب المصرى لنجاحه بجدارة في هذا الاختبار وذلك في ظل الظروف والإجراءات الصعبة التي تم اتخاذها، وهو ما يؤكد أن الشعب المصرى صلب وقادر وواع جدًا ويفرق بين المصلحة والضرر.وأكد الرئيس أن الدولة تسير بشكل جيد وجادة في تحركها وستنجح أكثر خلال الفترة المقبلة، مطالبًا الحكومة ببذل مزيد من الجهود لضبط الأسعار، كما طالب المستثمرين ورجال الأعمال بالوقوف إلى جانب بلدهم خلال الأشهر الستة المقبلة وأن الجميع سيجد الأمور تتحسن للأفضل.وأضاف: |إن مشروع الاستزراع السمكى يعد تجربة جديدة في مصر، والدولة تتدخل فيها عن طريق هيئة قناة السويس وآخرين، وهى بحاجة إلى متابعة مستمرة، وحتى نكون منصفين ونتحرك في مشروع بحجم 4000 حوض، ونرغب في أن ينجح، لابد أن تشارك فيه مجموعة استشارية متخصصة|.وأشار الرئيس السيسي إلى أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، تحدث منذ عام تقريبا عن مشروع أسطول صيد الشباب، الذي تم إنشاء 12 مركبًا منه، وذلك يعد جهدا إضافيا لهيئة قناة السويس، لإتاحة الفرصة والاستثمار بشرق القناة، ونتحدث الآن عن 4 آلاف حوض سيتم الانتهاء منها نهاية 2017 وفقًا للمعايير، ولا بأس في حال الاحتياج للاستعانة بخبرات أجنبية لكى نتعلم ولكى ننفذ مشروعاتنا على أكمل وجه.وأضاف أن لدينا 3 مشاريع للاستزراع السمكي، ومنها هذا المشروع بكل مراحله، ثم مزرعة شرق بورسعيد على مساحة 19 ألف فدان، وجار العمل بها الآن، ثم مزرعة |بكر الغليون| في كفر الشيخ، التي كان من المفترض أن يتم افتتاحها خلال هذا الشهر، ولكن الأعمال لم تنته حتى الآن، لأن العمل في جميع المشاريع يحتاج إلى جهد ضخم، بالإضافة إلى وقت كبير، هذه المشروعات سيتم إنجازها قبل نهاية 2017.ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، قوله إن الرئيس السيسي، شهد أيضًا افتتاح كوبرى |النصر العائم| الذي يربط بين بورسعيد وبورفؤاد، حيث استمع إلى شرح مفصل حول طريقة عمله وسعة تحمله والمزايا التي سيوفرها لأبناء المحافظة.كما شهد افتتاح المركز الثقافى الترفيهى ببورسعيد، حيث أكد الرئيس السيسي أن مدينة بورسعيد مدينة التصدي والصمود والتحدي وكانت ومازالت رمزًا عظيمًا لمصر والمصريين.