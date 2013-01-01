ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان |لا أحد فوق القانون من رئيس الجمهورية إلى أصغر مسئول| ذكرت صحيفة |الأهرام| أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه لا أحد فوق المحاسبة والقانون، بداية من رئيس الجمهورية حتى أصغر مسئول دون استثناء، وأن الدولة جادة ومصرة على النجاح فى مكافحة الفساد حتى تصل إلى المعدلات العالمية فى وقت قصير جدا.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس قوله، خلال افتتاح عدد من المشروعات فى بورسعيد والإسماعيلية أمس، إنه مستعد للمحاسبة، وإن أى شخص يخطئ يحاسب بالقانون، لكنه طلب أن يتعامل الرأى العام مع قضية الفساد التى طرحت فى وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين فى إطار مكافحة الفساد، دون أن تمتد للإساءة إلى الغير، وأنه لا يعنى أن شخصا يسيء فى أى جهة، أن تمتد الإساءة إلى تلك الجهة، فمصر دولة قانون ومؤسسات.

وأضاف الرئيس أن مؤسسات الدولة وهيئاتها محترمة، وتضم أشخاصا محترمين جدا، ولكن عندما يكون هناك تجاوز ستتم محاسبة المسئول عنه، موضحا أن الأجهزة الرقابية لن تستطيع بمفردها مكافحة الفساد، وأنه لابد من أن يتحد المسئولون فى مجابهته.

وأعرب عن شكره العميق لهيئة الرقابة الإدارية على الجهود التى بذلتها أخيرا، خاصة فى ظل هذه المرحلة الصعبة.

وقال الرئيس، موجها حديثه للمصريين والمسئولين والقطاع الخاص، إن المرحلة الحالية تمثل اختبارا حقيقيا للمصريين، مؤكدا تقديره واحترامه للشعب المصرى لنجاحه بجدارة فى هذا الاختبار، وذلك فى ظل الظروف والإجراءات الصعبة التى تم اتخاذها ، وهو ما يؤكد أن الشعب المصرى صلب وقادر وواع جدا ويفرق بين المصلحة والضرر.

وأكد الرئيس أن الدولة تسير بشكل جيد وجادة فى تحركها وستنجح أكثر خلال الفترة المقبلة، مطالبا الحكومة ببذل مزيد من الجهود لضبط الأسعار، كما طالب المستثمرين ورجال الأعمال بالوقوف إلى جانب بلدهم خلال الأشهر الستة المقبلة وأن الجميع سيجد الأمور تتحسن للأفضل.

وأشار إلى أن مشروع الاستزراع السمكى يعد تجربة جديدة فى مصر، والدولة تتدخل فيها عن طريق هيئة قناة السويس وآخرين وهى بحاجة إلى متابعة مستمرة، وحتى نكون منصفين ونتحرك فى مشروع بحجم 4000 حوض، ونرغب فى أن ينجح، لابد أن تشارك فيه مجموعة استشارية متخصصة.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، تحدث منذ عام تقريبا عن مشروع أسطول صيد الشباب، الذى تم إنشاء 12 مركبا منه، وذلك يعد جهدا إضافيا لهيئة قناة السويس، لإتاحة الفرصة والاستثمار بشرق القناة، ونتحدث الآن عن 4 آلاف حوض سيتم الانتهاء منها نهاية 2017 وفقا للمعايير، ولا بأس فى حال الاحتياج للاستعانة بخبرات أجنبية لكى نتعلم ولكى ننفذ مشروعاتنا على أكمل وجه.

وأضاف أن لدينا 3 مشاريع للاستزراع السمكي، ومنها هذا المشروع بكل مراحله، ثم مزرعة شرق بورسعيد على مساحة 19 ألف فدان، وجار العمل بها الآن، ثم مزرعة بكر الغليون فى كفر الشيخ، التى كان من المفترض أن يتم افتتاحها خلال هذا الشهر، ولكن الأعمال لم تنته حتى الآن، لأن العمل فى جميع المشاريع يحتاج إلى جهد ضخم، بالإضافة إلى وقت كبير، هذه المشروعات سيتم إنجازها قبل نهاية 2017 .

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، قوله إن الرئيس السيسي، شهد أيضا افتتاح كوبرى |النصر العائم| الذى يربط بين بورسعيد وبورفؤاد، حيث استمع إلى شرح مفصل حول طريقة عمله وسعة تحمله والمزايا التى سيوفرها لأبناء المحافظة.

كما شهد افتتاح المركز الثقافى الترفيهى ببورسعيد، حيث أكد الرئيس أن مدينة بورسعيد مدينة التصدى والصمود والتحدى وكانت ومازالت رمزا عظيما لمصر والمصريين.

وتحت عنوان |القوات المسلحة تدمر نفقا لتهريب الأسلحة برفح| ذكرت |الأهرام| أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميداني واصلت، دهم البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية والخارجين على القانون بمدن العريش ورفح والشيخ زويد،وأسفرت عملياتها عن اكتشاف نفق بطول 1700 متر مجهز بوسائل لتهريب الأفراد والبضائع والأسلحة والذخائر، بارتفاع مترين وعرض مترين غرب خط الحدود الدولية برفح، بالإضافة إلى 6 فتحات متصلة بالنفق، وتستخدم فى التهريب.

وقامت القوات بتفجير جسم النفق، والقضاء على جميع الفتحات لحرمان العناصر التكفيرية والمهربين من استخدامه مرة أخرى.

وفي الشأن المحلي أيضا، كشفت مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية للأهرام عن أن الوزارة بالتعاون مع القوات المسلحة تستعد حاليا لإعلان مفاجآت سارة للمواطنين تشمل منح تخفيضات كبيرة فى السلع الاساسية تصل الى 30%عن أسعار الاسواق.

وأشارت المصادر إلى أن وزير التموين محمد على مصيلحى سوف يعلن عن هذه التخفيضات فى مؤتمر صحفى يتم الاعداد والتجهيز له حاليا فى مجلس الوزراء أو فى ديوان عام الوزارة يعقد غدا أو بعد غد، وسوف تشمل التخفيضات الفول والعدس الاصفر والدواجن وأوراكها وعددا من السلع الغذائية الأخرى.

وأفادت المصادر بأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للوزارة تشمل اعطاء الاولوية لتوفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة والحصول عليها بيسر ودون عناء، وبدورها كلفت الوزارة جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية خاصة شركتى المصرية للجملة برئاسة الدكتور محمد عاطف والعامة للجملة برئاسة المهندس جمال شرقاوى بجانب القطاع الخاص بتجهيز وتوفير السلع بعد تخفيضها فى عبوات للمواطنين.

وأكدت المصادر ان مشكلة السكر ليست فى الإتاحة أو التوزيع، حيث انتهت شركتا المصرية والعاملة للجملة من توزيع الكميات اللازمة للبقالين وفروع جمعيتى على مستوى الجمهورية بالكامل، مشيرة الى ان المشكلة فى تلاعب بعض البقالين فى الكميات التى تصل لهم بالبيع فى السوق السوداء.

وتحت عنوان |حبس مدير مشتريات مجلس الدولة 4 أيام| ذكرت صحيفة |الأهرام| أن المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أمر بحبس جمال الدين إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة واثنين آخرين هما الوسيط ومقدم الرشوة لمدة أربعة أيام بعد توجيه عدة اتهامات تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والتربح.

كما أمرت بإيداع المبالغ المضبوطة بشقة المتهم و التى تقدر بـ 150 مليون جنيه، البنك على ذمة التحقيقات فى القضية، من ناحية أخرى تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس الحى المتميز بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، فى أثناء تقاضيه رشوة 100 ألف جنيه من كندى الجنسية مقابل عدم تحرير مخالفة بناء.

وعن استقبال الرئيس السيسي أمس لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ذكرت صحيفة |الأخبار|أن الرئيس أكد، خلال اللقاء، الذي حضره وزير الخارجية سامح شكري، دعم مصر الكامل لسيادة ليبيا والحفاظ علي وحدة أراضيها وحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق.

وأشار الرئيس إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لعودة الاستقرار إلي ليبيا من خلال دعم بناء المؤسسات الوطنية بالدولة وتعزيز تماسكه، مشددا على أن الليبيين فقط هم من يملكون حق تقرير مصيرهم.

وأعرب عن ثقته في قدرة الشعب الليبي الشقيق علي مواجهة التحدي الكبير المتمثل في إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في جميع انحاء ليبيا.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس مجلس النواب الليبي.

وأضاف أن عقيلة صالح عرض علي الرئيس آخر التطورات السياسية في ليبيا والجهود المبذولة للتوصل إلي حل سياسي للازمة الليبية.

وأعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر وقيادتها لتعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا، منوها باستضافة القاهرة الأطراف السياسية الليبية المختلفة وتوافقهم علي إصدار |‬بيان القاهرة| الذي شمل العديد من النقاط التوافقية وعلي رأسها وحدة التراب الليبي، والحفاظ علي مؤسسات الدولة، ورفض وإدانة جميع أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا.

وأكد عقيلة صالح أن البرلمان الليبي سيقوم بمناقشة الشواغل التي تطرق إليها |‬بيان القاهرة| بهدف تسويتها في اطار المصلحة الوطنية الليبية العليا.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد علي المسئولية التاريخية التي تقع علي عاتق البرلمان الليبي وعقيلة صالح للتوصل إلي توافق يشمل مختلف الأطياف السياسية الليبية، واعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق أية مصالح ضيقة، والحفاظ علي وحدة التراب الوطني الليبي.

وتحت عنوان |الخارجية: نرفض مناقشة النواب الأمريكي لترميم الكنائس بمصر| ذكرت صحيفة |الأخبار| أن المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أكد رفض مصر قيام أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي بطرح مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، تحت عنوان |قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية|، والذي يطالب وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة مدي التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013.

واستنكر المتحدث باسم الخارجية، في بيان، مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوقا تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافي مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث إن مصر لم تشهد عنفا طائفيا، وإنما شهدت أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون.

وأكد المتحدث، أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التي يخوّلها الدستور المصري هذا الحق، مشيرا إلي أنه تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونجرس، ومع النائب الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض علي القيام بتلك الخطوة.

وفي متابعتها لمحاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ذكرت صحيفة |الأخبار| أن محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قررت تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و682 آخرين والمتهمين باقتحام وحرق مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، والمعروفة إعلاميًا بقضية |شغب وعنف إخوان العدوة|‬ عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 2013 لجلسة ٢٣ يناير كما قررت المحكمة إخلاء سبيل ١٣ متهما وتغريم الشاهدين المتغيبين عن الجلسة ٥٠٠ جنيه.

وأضافت الصحيفة أنه قبل الجلسة تم إيداع ‬محمد بديع داخل قفص منفردا عن باقي المتهمين وبمجرد دخول المتهمين القفص رددوا هتافات: |‬يسقط يسقط حكم المرشد|، و|‬عبد الناصر قالها زمان الإخوان ملهمش أمان|، و|‬بنحبك يا سيسي| و |‬مصر مصر.. تحيا مصر| و|عاش الهلال مع الصليب|، |‬تحيا مصر|، وقاموا بالطرق علي القفص المتواجد بداخله المرشد.

وأوضحت الصحيفة أن دفاع المتهم بباوي مكرم مرقص طالب بإخلاء سبيل موكله لكونة مسيحيا لانتفاء صلته بالواقعة وعدم انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية.

وعن اجتماع الحكومة اليوم ذكرت صحيفة |الجمهورية| أن مجلس الوزراء سيحسم، في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، العديد من القضايا الجماهيرية المهمة ويناقش الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد للموافقة عليه وعرضه علي مجلس الدولة قبل إحالته إلي مجلس النواب لإقراره.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس كان قد ناقش الأحد الماضي المسودة الثالثة لقانون الاستثمار الجديد حيث قسمت المسودة الثالثة من قانون الاستثمار المناطق الاستثمارية إلي منطقتين |أ| و|ب| بدلاً من 3 مناطق وتم إلغاء المناطق الحرة والعمل مع وزارة التجارة والصناعة علي استراتيجية الصناعة والاتفاق علي الصناعات التي يضمها في برنامج الحوافز المؤقت لمدة 3 من إلي 7 سنوات.

كما يناقش المجلس مشروع العلاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية لتحقيق المساواة بين الموظفين ويحسم ملف تسعير الدواء بعد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته للحكومة بسرعة حل المشكلة من خلال تشكيل لجنة مصغرة من أساتذة الصيدلة لوضع الحلول البديلة لرفع الأسعار مع مراعاة الحالة الاقتصادية للمرضي من محدودي الدخل وفي نفس الوقت تعويض شركات الأدوية والمستوردين من فرق تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار للضعف.

كما يناقش مجلس الوزراء آخر الاستعدادات الأمنية في احتفالات عيد الميلاد لحماية الأفراد والمنشآت الحيوية خاصة الكنائس.

وتحت عنوان |مليار دولار لتنمية سيناء.. و500 مليون للصعيد| ذكرت صحيفة |الجمهورية| أن سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أكدت أن هناك اتفاق قرض مع بعض الصناديق العربية بقيمة مليار ونصف المليار دولار لتنمية سيناء.

وأضافت |نصر|، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن القرض يهدف لتنمية سيناء وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة تشمل مشروعات الصرف الصحي والطرق والمستشفيات والمدارس والاسكان ومشروعات زراعية لإحداث تنمية شاملة وتحسين في مستوي المعيشة للأسر المقيمة في سيناء.

وأعلنت عن تلقيها طلبين من وزيري التنمية المحلية والتجارة والصناعة لتوفير تمويل برنامج التنمية لمحافظات الصعيد وتم التنسيق مع البنك الدولي لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار. مشيرة إلي أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروعات الصعيد وتم التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب بقنا وسوهاج اللتين سيتم تنفيذ المرحلة الأولي للمشروع بهما لمعرفة احتياجات المحافظتين ومنها طرق وصرف صحي ومناطق صناعية.

وفي متابعتها للشأن المحلي أيضا، ذكرت |الجمهورية| أن عناصر انفاذ القانون بقوات حرس حدود الجيش الثاني الميداني اكتشفت جسم نفق بطوله 1700 متر غرب الحدود الدولية مجهزا بوسائل لتهريب الأفراد والبضائع والأسلحة والذخائر وبارتفاع مترين وعرض مترين غرب الحدود الدولية برفح بالإضافة الى 6 فتحات متصلة بالنفق أحداها داخل احد المنازل واخرى بأحد المزارع لأغراض الاستتار يتم من خلالها عمليات التهريب.

وقد قامت القوات بتفجير جسم النفق والقضاء على كافة الفتحات لحرمان العناصر التكفيرية والمهربين من استخدامه مرة اخرى .

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة |الجمهورية| أن مجلس القضاء الأعلي أكد عدم صحة ما نشر منسوباً إلي المستشار مصطفي جمال الدين شفيق رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن الاقتراح بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاص بآلية اختيار رئيس محكمة النقض.

وشدد مجلس القضاء الأعلى، في بيان أمس، أنه لا أساس من الصحة لعرض آلية جديدة لهذا الاختيار وأنه لم يعرض مثل هذا الأمر علي المجلس من قريب أو من بعيد وأن مجلس القضاء الأعلى طبقاً للدستور والقانون هو صاحب الحق الوحيد في إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون القضاء والنيابة العامة.

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