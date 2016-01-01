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تأخر إقلاع طائرة الخطوط اليمنية 8 ساعات في مطار القاهرة
29
ديسمير
2016
07:43 AM
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شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، تأخر إقلاع طائرة الخطوط الجوية اليمنية المتجهة إلى عدن 8 ساعات انتظارا للحصول على تصريح من قوات التحالف العربي بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن طائرة الخطوط الجوية اليمنية رقم 601 كان مقررا إقلاعها في الثالثة فجرا، وتم تأجيل إقلاعها إلى الساعة 11 من صباح اليوم، للحصول على تصريح للعبور في أجواء آمنة.
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