وقال عمرو الطيبي، المدير التنفيذي لوحدة النماذج والمستنسخات الأثرية بالوزارة، |إن النموذج سيوضع بمبنى 2 بمطار القاهرة؛ لاستقبال المسافرين كخطوة نحو تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر|.وأضاف المدير التنفيذي لوحدة النماذج والمستنسخات الأثرية بالوزارة، أن النموذج مصنوع من البوليستر المذهب بارتفاع 4 أمتار تقريبا، واستغرق تنفيذه نحو شهرين متكاملين بوحدة النماذج والمستنسخات الأثرية بالقلعة، وأن اختيار هذا التمثال جاء لما له من دلالة أثرية وفنية عالية؛ حيث يصور المعبودة |سِرقت| في هيئة سيدة يعلو رأسها عقرب، والتي عُرفت منذ عصر الأسرة الأولى، وتأكيدا لدورها كرمز للحماية في نصوص الأهرام.