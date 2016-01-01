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مطار القاهرة يستقبل اليوم تمثال ملكة فرعونية لتزيين صالة مبنى 2
يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، نموذجا لتمثال المعبودة |سِرقت|، إحدى الإلهات الحاميات الأربعة اللاتي يفردن أذرعهن؛ لحماية المقصورة الذهبية لأحشاء الملك توت عنخ آمون، والذي انتهت وحدة النماذج الأثرية من تنفيذه لإهدائه لوزارة الطيران المدني
وقال عمرو الطيبي، المدير التنفيذي لوحدة النماذج والمستنسخات الأثرية بالوزارة، |إن النموذج سيوضع بمبنى 2 بمطار القاهرة؛ لاستقبال المسافرين كخطوة نحو تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر|.وأضاف المدير التنفيذي لوحدة النماذج والمستنسخات الأثرية بالوزارة، أن النموذج مصنوع من البوليستر المذهب بارتفاع 4 أمتار تقريبا، واستغرق تنفيذه نحو شهرين متكاملين بوحدة النماذج والمستنسخات الأثرية بالقلعة، وأن اختيار هذا التمثال جاء لما له من دلالة أثرية وفنية عالية؛ حيث يصور المعبودة |سِرقت| في هيئة سيدة يعلو رأسها عقرب، والتي عُرفت منذ عصر الأسرة الأولى، وتأكيدا لدورها كرمز للحماية في نصوص الأهرام.
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