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السكة الحديد: رفع عربتين بقطار بضائع خرجوا عن القضبان ببني سويف
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ديسمير
2016
06:41 AM
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بني سويف ــ أحمد كامل: بدأت هيئة السكة الحديد بالواسطى في رفع عربتين قطار بضائع| م مولاس| القادم من قنا في طريقة لإتجاه بحري، خرجوا عن قضبان السكة الحديد بالقرب من قرية بني حدير التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، عقب حدوث عطل مفاجىء في خراطيم الهواء بالعربتين الخامسة والسادسة
وأستدعت السكة الحديد ونش مركز الواسطى لرفع العربتان ونقلهما بعيد عن شريط السكة الحديد لتشغيل الحركة في الإتجاهين، عقب تشغيلها في إتجاه واحد بالتبادل لإعادة تسيير الحركة مرة اخرى.
وكشف مصدر بالسكة الحديد عن خروج 3 بروجي من العربتان الخامسة والسادسة بشكل مفاجىء عن القضبان، قبل أن يستوقف السائق القطار، على الخط الطوالي ما ادى الى تعطل حركة القطارات بخط القادم من الصعيد، وتشغيل خط اتجاه بحري بالتبادل لحين رفع العربتان.
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