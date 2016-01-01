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الهيئة القبطية الأمريكية ترفض مشروع الكونجرس لترميم الكنائس المصرية
قال المهندس عادل عجيب، رئيس الهيئة القبطية الأمريكية، |إن زيارة وفد الهيئة لمصر لقضاء إجازة الكريسماس بها شهدت نجاحًا كبيرًا، وحققت المرجو منها في دعم السياحة المصرية|
وأضاف لـ|فيتو|، أن الرحلة الأولى ضمّت العشرات من أبناء مصر المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، من كل الولايات، مشيرًا إلى أنها إحدى توصيات وثمار مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي أقامته الهيئة في الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر الماضي.وأشار |عجيب| إلى أن هناك وفودا مقبلة ستزور مصر لدعم السياحة وتزويد البلاد بالعملة الصعبة، منوهًا إلى وجود حملات لزيادة تحويلات المصريين في الولايات المتحدة من الدولار لمصر. وأشاد |عجيب| بالدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف المواطنة وترميم الكنائس، رافضا ما تقدم به أحد نواب الكونجرس الأمريكي من مشروع لترميم الكنائس في مصر.وتابع: |الدولة المصرية وقواتها المسلحة تقومان بهذا الدور، وتم الانتهاء بالفعل مما يقرب من 90 % من الكنائس التي دمرتها جماعة الإخوان الإرهابية بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة|.
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