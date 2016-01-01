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برلماني: زراعة القمح مرتين سنويا مكلفة وإنتاجيته أقل
أكد سيد أحمد عيسى، عضو لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس النواب، أن فكرة زراعة القمح مرتين في العام |جيدة|، لكنها مكلفة، حيث تستوجب تجهيزات معينة من صوبات لتهيئة مناخ في غير موسم الزراعة
وأضاف لـ|فيتو|، أن مصر تحتاج 2 مليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، مشيرا إلى أن زراعة القمح في الصيف لن تكون إنتاجية الفدان مثل زراعته في الشتاء موعده الأصلي، وبالتالي مصر تحتاج تهيئة قرابة 4 ملايين فدان للزراعة في الصيف وهذا الأمر مكلف للغاية.وأشار النائب إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، يستوجب وجود دراسات علمية واضحة، تبدأ بتشجيع الفلاح على زراعته.وتابع: |مش معقول يكون القمح المصري أفضل نوع في العالم، والحكومة تحاسب الفلاح على سعر القمح المستورد اللي بيكون درجة عاشرة|.وأوضح سيد عيسى، أن السياسات الحكومية الخاطئة في التعامل مع زراعة القمح، أدت لإحجام عدد كبير من المواطنين عن زراعة هذا المحصول الحيوي.
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