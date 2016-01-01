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انخفاض الدولار في بنوك مطار القاهرة والريـال السعودي يسجل 5.15 جنيه
29
ديسمير
2016
04:43 AM
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واصل الدولار الأمريكي انخفاضه أمام الجنيه المصري، في فروع البنوك العاملة بمطار القاهرة، وسط إقبال متوسط من المسافرين على استبدال العملات وخاصة الريـال السعودي
وسجّل الدولار الأمريكي 18.99 للشراء بمصرف أبو ظبي الإسلامي، و19.30 للبيع، فيما انخفض سعر صرف الدولار ببنك القاهرة وسجّل 18.65 للشراء، و18.85 للبيع.فيما واصل الريـال السعودي ارتفاعه أمام الجنيه المصري وسجّل 5.04 للشراء، 5.15 للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي، وسجّل الريـال 4.97 للشراء بفرع بنك مصر، و5.02 للبيع.
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