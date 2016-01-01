قال عصام الإسلامبولي، محامي الدكتور عمرو الشوبكى، |إنه سيتم اتخاذ عدة إجراءات قانونية؛ بسبب عدم تصعيد موكله إلى البرلمان، أولها الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم الحاصل عليه بأحقيته في العضوية، وبعدها الإنذار|

وأضاف محامي الشوبكي في تصريح لـ|فيتو|، أنه يجهز حاليا لتحريك دعوى جنحة؛ نظرا للامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي للبرلمان، مشيرا إلى أنه حال تصعيده في هذا التوقيت فسينتهي الأمر، ولن يستمر في الإجراءات، باعتبار أن الأصل في تحركه هو تنفيذ حكم المحكمة.كانت محكمة النقض، قضت في 20 يوليو الماضي بقبول الطعن المقدم من المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب عمرو الشوبكي، والذي طالب فيه بإلغاء نتيجة دائرة العجوزة والدقي، وإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور في جولة الإعادة.