تنتهي وزارة القوى العاملة، عصر اليوم الأربعاء، من اختبارات المتقدمين للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة بوظائف المعلمين في تخصصات اللغة العربية والتربية الإسلامية، من قبل لجنة متخصصة مرسلة من الجهة الطالبة وتحت إشراف الوزارة

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الاختبارات تقتصر على الذين تم إخطارهم بالحضور والمستوفين جميع شروط مؤسسة |جيمس للتعليم| بالإمارات الطالبة للمعلمين من الذكور والإناث. وأشار إلى أن الراتب الشهري يتراوح بين 4500 و6000 درهم إمارتي شاملا السكن، فضلا عن تأمين المواصلات والتأمين الصحي للمعلم، وتعليم مجاني لطفل واحد داخل مدارس مجموعة مؤسسة |جيمس للتعليم|. يذكر أن مؤسسة |جيمس للتعليم| هي واحدة من أكبر شركات التعليم على مستوى العالم، وتعمل في نشاط التعليم منذ عام 1965 بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم المجموعة ما يقرب من 40 مدرسة بالإمارات.