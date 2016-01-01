ينظم معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان، بإعداد برنامج دراسي في العلوم الإنسانية لعام ٢٠١٧، وذلك في مقره الكائن في منطقة «الدرّاسة» بالقاهرة، يتضمن البرنامج خمسة سيمنارات |حلقات دراسية| في مواضيع مختلفة من العلوم الإنسانية بعنوان |الدين تحت مجهر العلوم الإنسانية|

وتهدف هذه الحلقات الدراسية هو المساهمة في إعادة بناء القيم الإنسانية المفقودة في مجتمعاتنا العربية وتوطيدها فيها من خلال التعمق في العلوم الإنسانية وتَعَلُم منهجية البحث العلمي المبني على النقد العلمي والدراسة الموضوعية.كما يتضمن السيمنار محاضرة يلقيها أحد الأساتذة المتخصصين لمدة ساعة، يليها ورش عمل متعددة يتمكن فيها الطلبة من التعمق في الموضوع من خلال العمل المشترك في مجموعات صغيرة، وبعدها يجتمع كل الطلبة.