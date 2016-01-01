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تنظيم دمياط تحدث قواعد بيانات العمالة والأجور للعاملين
28
ديسمير
2016
07:45 AM
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حدثت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة دمياط برئاسة ناهد حسين الصبري، مديرة المديرية، بيانات قاعدة العمالة والأجور لمديريات الخدمات
وأرسلت المديرية، قواعد البيانات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة، بعد تحديث قواعد البيانات لمديريات الخدمات التالية |التنظيم والإدارة، التموين والتجارة الداخلية، الطب البيطري، الزراعة، القوى العاملة والهجرة، الشباب والرياضة، الإسكان والمرافق، الشئون الصحية، الطرق والنقل، الشئون الاجتماعية، ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له وفقًا للبيانات المطلوبة|.وقد قامت المديرية بموافاة الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بها، وذلك بعد مطالبة المستشار محمد جميل رئيس الجهاز كافة مديريات التنظيم والإدارة بتحديث قواعد البيانات.
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