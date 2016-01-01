ويتضمن برنامج الزيارة افتتاح المرحلة الأولى للمزارع السمكية بمنطقة شرق بورسعيد وتضم ١٣٨٠ حوضًا سمكيًا من بين ٣٨٢٨ حوضًا من المشروع والبالغ 5 آلاف فدان إنتاج الأسماك من العائلة البورية من البوري والدنيس والقاروص والجمبرى وسمك موسى والحنشان وتبلغ الحصيلة ٥٥ ألف طن من الأسماك سنويًا ويشرف على تشغيلها القوات المسلحة وهيئة قناة السويس. كما يفتتح الرئيس الكوبرى الذي يربط بين بورسعيد وبورفؤاد لتخفيف العبء على المواطنين ويتكون الكوبري من 6 بنتونات عائمة بطول 420 مترًا ويتحمل الكوبري حتى وزن 70 طنًا في حالة العبور في اتجاه واحد، و15 طنًا في حالة استخدام الكوبري في الاتجاهين بتكلفة بلغت 140 مليون جنيه ونفذته شركات هيئة قناة السويس ويسلم الرئيس 10 عقود لـــ 58 مصنعًا لشباب بورسعيد جنوب المدينة للمجمع الصناعى الأول بمنطقة جنوب الرسوة على الشباب من صغار المستثمرين للبدء في تنفيذ مشروعاتهم الصناعية. ويفتتح الرئيس السيسي المركز الثقافى الترفيهى الجديد المركز الثقافى دار الأوبرا الذي يضم مركزا إعلاميا وصحفيا للمراسلين وقاعة مؤتمرات وأخرى لكبار الزوار‏‏ وقاعتين للعروض السينمائية ومكتبة ثقافية وقاعات للندوات والمعارض وجراجًا تحت الأرض على مساحة 3650 مترًا مربعًا ليسع 140 سيارة.ويكرم الرئيس السيسي أبطال انتصارات عام 1956 وحضور لقاء مع عدد من القيادات التنفيذية والشعبية كما يلقي الرئيس السيسي كلمة.كما من المقرر أن يشاهد الرئيس عرضًا غنائيًا استعراضيًا |المصوراتي.. قصة مدينة| للمخرج المسرحي سمير العصفوري بمشاركة المطرب مدحت صالح والممثل حمدي الوزير، وأوبريت |غني يا سمسمية| لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية ولأطفال المدارس، وتوزيع 10 عقود مصانع للشباب من ضمن 58 مصنعًا تم تخصيصهم للمتقدمين.