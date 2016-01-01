تزور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، اليوم الأربعاء، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ويصاحبها وفد من أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث

كما تزور البابا تواضروس الثاني في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وتنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برنامجا سياحيا لشباب من أبناء المصريين في الخارج الذي وصل إلى القاهرة؛ للمشاركة في ملتقى لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج.ويتضمن البرنامج السياحي المخطط لهم زيارة منطقة الأهرامات والمتحف المصري ومنطقة خان الخليلي وشارع المعز ووكالة الغوري إضافة إلى زيارة الأماكن السياحية والأثرية بالأقصر.يذكر أن المشاركين في الملتقى من أبناء الجاليات المصرية في الخارج من الجيلين الثاني والثالث، نظمت لهم دورة في الأمن القومي لتوعية الشباب وتثقيفهم فيما يخص الأمن القومي المصري ومجريات الأمور على الساحة السياسية الإقليمية والعالمية حاليا.