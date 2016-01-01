شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع طائرة الخطوط اليمنية ٦ ساعات عن موعد التشغيل المقرر لها؛ بسبب اشتباكات الحوثيين

وقالت مصادر ملاحية: |إن رحلة الخطوط اليمنية 607 المتجهة إلى مطار بيشة غرب المملكة العربية السعودية تأخرت عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل، في انتظار تصريح قوات التحالف العربي للعبور في أجواء آمنة، وتم استقبال الركاب في صالة الترانزيت لحين صدور التصريح|.