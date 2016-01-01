الدقهلية - رامي محمود:سيطرت قوات الحماية المدنية في الدقهلية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على حريق هائل شب في كميات كبيرة من المخلفات الملقاة إلى جانب كنيسة مارى جرجس الأثرية بمدينة ميت غمر، ما تسبب في حدوث تلفيات بالكنيسة جراء امتداد ألسنة اللهب لأجهزة التكييف الخارجية

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، اللواء مصطفى النمر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورد بلاغ من قوة تأمين كنيسة ماري جرجس بوقوع حريق هائل بمحيط الكنيسة.

انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم أحمد عوض رئيس قسم الإطفاء، وعدد كبير من سيارات الإطفاء بإشراف العميد مروان عبد المعطى مدير إدارة الدفاع المدني، وتبين أن الحريق شب بمخلفات مجاورة للكنيسة بسبب ماس كهربائي في الكابلات المتصلة بتكيفات الكنيسة، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للمباني المجاورة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للمعاينة.

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