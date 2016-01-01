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إقلاع رحلتي مصر للطيران إلى الإمارات بعد تأخر ساعتين
28
ديسمير
2016
02:43 AM
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شهد مطار القاهرة الدولي، تأخر إقلاع رحلتين لمصر للطيران، لمدة ساعتين في المطار، والمتجهتان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لسوء الأحوال الجوية في الإمارات
قالت مصادر ملاحية، إن رحلة مصر للطيران 910 المتجهة إلى دبي، ورحلة 916 المتجهة إلى أبو ظبي، تأخرتا ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما، نتيجة سوء الأحوال الجوية في الإمارات، وأشارت المصادر أن الرحلتين أقلعتا منذ قليل، بعد تحسن الأحوال الجوية هناك.
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