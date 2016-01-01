واصلت البنوك العاملة في مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، استقبال عملائها من المسافرين لتبادل العملات وسط ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري