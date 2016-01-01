وأضافت المصادر: إنه سيتم إحالة «صادق»، اليوم الأربعاء، لنيابة الأموال العامة؛ لمباشرة التحقيقات معه، بعد ضبطه خلال تلقيه رشوة 100 ألف جنيه.وكانت الهيئة الرقابية تمكنت اليوم من ضبط محمد فتحي صادق حال تقاضيه 100 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من هشام ماشي، مصري الأصل، كندي الجنسية، مقابل عدم تحرير مخالفات ضد المبنى الذي يقوم بإنشائه في السادس من أكتوبر.كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا، حول طلب رئيس الحي المتميز بأكتوبر رشاوى مقابل عدم تحرير مخالفات لمبنى.وعقب تقنين الإجراءات والتوثيق بالصوت والصورة، أمكن ضبط المتهم متلبسا، أثناء تقاضيه رشوة بمبلغ 100 ألف جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة؛ لمباشرة التحقيقات.