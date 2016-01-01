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المتحدث باسم الصحة: النيابة تحققت من كيدية البلاغات المقدمة ضدي
كتب – شريف أيمن: قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن بعض الموظفين بالمكتب الإعلامي بالوزارة تقدموا ضده ببلاغات لهيئة النيابة الإدارية، وبناء عليه صدر قرار النيابة الخاص بإيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات في هذه البلاغات
وأضاف |مجاهد| في مداخلة هاتفية لبرنامج |يحدث في مصر| ويذاع على فضائية |إم بي سي مصر| اليوم الثلاثاء، أن |هيئة النيابة الإدارية تحققت من كيدية البلاغات المقدمة ضدي، وأنه إذا كان هناك أي مخالفة لم تكن للنيابة أن تصدر قرارها اليوم برفع إيقافي عن العمل|.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه سيتولى مهام عمله بشكل رسمي ابتداء من صباح الغد.
كانت هيئة النيابة الإدارية أصدرت قرارا اليوم الثلاثاء، بعودة الدكتور خالد مجاهد، للعمل كمتحدث باسم وزارة الصحة، بعد قرار سابق لها بإيقافه للتحقيق في بلاغات تم تقديمها ضده.
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