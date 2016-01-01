أسوان - (أ ش أ): شهد اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاحتفالية التى تم تنظيمها بقصر ثقافة أسوان لفوج قطار الشباب لذوي الاحتياجات الخاصة الذى يضم 350 شخصا لذوى الإعاقات المختلفة من 10 محافظات وذلك ضمن برنامج | إعرف بلدك | الذى يتم تنفيذه لزيارة محافظتى أسوان والأقصر بحضور الدكتور وليد رجب مسئول الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة، وهاني رشدي، وكيل وزارة الشباب والرياضة

ورحب اللواء مجدى حجازي، في كلمته التى ألقاها ه بضيوف أسوان وزائريها من مختلف محافظات الجمهورية وخاصة خلال هذه الفترة من العام التى تتميز بها المحافظة بطقسها المعتدل وسط حفاوة الإستقبال وحسن وبشاشة أهلها .

مشيراً إلى أن هذه الفئة من أبناء المجتمع المصرى هم من ذوى القوى الخاصة وليس الإحتياجات الخاصة ، وأن المحافظة تحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية والخدمات الإجتماعية والتنموية والثقافية لأبنائنا من ذوى الإحتياجات الخاصة مع العمل على دمجهم فى المجتمع لإستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى يعود بالنفع على بلدهم.

وقدم مجدى حجازي شكره لهم وللقائمين على رعايتهم لتنظيم هذا البرنامج لزيارة المعالم السياحية والأثرية بأسوان ، متمنياً لهم قضاء أوقات سعيدة وسط سحر الطبيعة الخلابة للإستمتاع بالمزارات المختلفة التى سيقوموا بزيارتها خلال فترة تواجدهم بالمحافظة

وقال هانى رشدي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان إن المحافظات المشاركة لفوج ذوى الإحتياجات الخاصة هى الشرقية وكفر الشيخ والقاهرة والجيزة والفيوم وبنى سويف وإلمنيا والبحيرة والمنوفية وأسيوط حيث أن زيارتهم للمحافظة تتم فى الفترة من 26 إلى 29 ديسمبر الجارى لافتاً بأن برنامج الزيارة يتضمن زيارة المعالم السياحية وهى السد العالى ومتحفى النوبة والنيل ، بجانب معابد فيله والمسلة الناقصة وجزيرة النباتات وتمت إقامتهم بالمدينة الشبابية بمدينة أسوان .

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