كما تلقت اللجنة قوائم من المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وبعض الأحزاب السياسية مثل حزب |مستقبل وطن| الذي أرسل قائمة من قبل إلى لجنة |العفو الرئاسي|، وتلقى حالات عن طريق البريد الإلكتروني لتشمل القائمة الثانية عددًا أكبر من القائمة الأولى.وتعكف اللجنة على الاهتمام بالطلاب والشباب والصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا تخص حرية الرأي والتعبير.كما كشفت مصادر من داخل اللجنة إلى أن تأخر القائمة الثانية؛ بسبب استمرار اللجنة في فحص الأسماء المعروضة عليها.وأضافت أن اللجنة تعمل على قدم وساق لاستكمال القائمة الثانية، مشيرة إلى أنها اجتمعت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لاستكمال فحص الحالات، حيث إن القائمة الثانية أكبر عددًا من الأولى ومازالت اللجنة تتلقى طلبات حتى الآن من كل الجهات |لجنة حقوق إنسان مجلس النواب - المجلس القومى لحقوق الإنسان- الأحزاب – النقابات|.وتتشكل اللجنة من الدكتور أسامة الغزالي حرب ونشوى الحوفي ومحمد عبد العزيز وطارق الخولي وكريم السقا، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بالعفو عن 82 شابًا من بينهم الباحث إسلام بحيري.