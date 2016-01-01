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توقعات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا وأمطار على القاهرة والإسكندرية
27
ديسمير
2016
09:43 AM
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كتبت – سحر عزام:قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية إن مصر مازالت تحت تأثير موجة عدم استقرار الأحوال الجوية؛ حيث من المتوقع تعرض البلاد لنشاط للرياح اليوم يزيد من شعور المواطنين ببرودة الجو
وأضاف عبدالعال في مداخلة هاتفية مع برنامج |صباح الخير يا مصر| القناة الأولى صباح الثلاثاء، أن |طقس اليوم بارد نهارا وشديد البرودة خلال ساعات الليل على كافة أنحاء البلاد ويصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد ليلا|.
ولفت إلى توقعات باستمرار سقوط الأمطار الغزيرة على الإسكندرية والمدن الساحلية، كما يتوقع أن تسقط أمطار متوسطة على القاهرة والوجه البحري وخفيفة على شمال الصعيد.
وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية بعد ذلك من اضطراب الملاحة البحرية فوق مسطحات البحرين المتوسط والأحمر بسبب نشاط الرياح.
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