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«المستقلة بالنقل العام» تكشف الأزمات التي تواجه العمال مع بداية 2017
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ديسمير
2016
07:44 AM
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قال مجدي حسن، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، |إن العمال في مصر يواجهون أزمات كثيرة في عام 2017، أبرزها عدم تشريع قانون الحريات النقابية الذي طال انتظاره|
وأضاف لـ|فيتو|، أنه من أهم التحديات والأزمات التي تستمر في قلة الإنتاج والاستقرار؛ بسبب مشكلات العمال وعدم وجود نقابات قوية تدافع عن حقوقهم.وأبدى |حسن| تخوفه من عدم ظهور قانون العمل الجديد ومناقشته في حوار مجتمعي وتخوف الحكومة من أصحاب الأعمال، الأمر الذي يعطي عدم الضمان في عمل لائق وحماية العمال من بطش رجال الأعمال.وأشار إلى أن هناك فئةً كبيرةً من العمال تعمل بالقطاع غير المنتظم والزراعة والصيد تحتاج لتفعيل قوانين التأمين الصحي والاجتماعي، ولا يوجد رؤية واضحة للحكومة تجاه هؤلاء.
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