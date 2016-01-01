كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك بعض القطاعات بالدولة لا تعلن عن الدرجات الوظيفية لها من خلال الجهاز باعتبار أن تلك الجهات لها لوائح خاصة بها

وأضاف المصدر لـ|فيتو|، أن تلك الجهات لا تخضع لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 وبالتالي لا يسمح للجهاز بتوفير درجات وظيفية لها لكن يتم توفير تلك الدرجات الوظيفية من خلال الموازنة العامة للدولة.وأشار المصدر إلى أن تلك الدرجات تعلن عن الوظائف من خلالها وذلك بما يسمى إعلان داخلي، مؤكدا أن من بين تلك القطاعات شركات البترول والكهرباء وغيرها من القطاعات الأخرى.