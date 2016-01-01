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وفد من بيلاروسيا يزور اليوم شرم الشيخ لمناقشة التعاون السياحي
أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن هناك وفدا من |بيلاروسيا|، يزور شرم الشيخ اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة سبل دعم التعاون السياحي بين مصر و|بيلاروسيا|، وخاصة فيما يتعلق بتنشيط حركة السياحة البيلاروسية لشرم الشيخ خلال الفترة القادمة
وقال المحافظ في تصريح لـ|فيتو|، |إن الوفد يضم كبار منظمي الرحلات السياحية وسيقومون بجولة لفنادق شرم الشيخ ثم تعقبها ورشة عمل مع المستثمرين السياحيين بالمدينة تمهيدا لإجراء تعاقدات خاصة لتنظيم رحلاتهم إلى مدينة السلام. وأضاف أن المستثمرين السياحيين بشرم الشيخ يقدمون كافة الدعم للترويج السياحي بالخارج وتحمّل جميع أعباء التنشيط؛ وذلك لعودة السياحة مرة أخرى إلى مدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن بيلاروسيا ليست أول دولة قام بزيارتها في الخارج لدفع الحركة السياحية مرة أخرى. وأشار المحافظ إلى أن تلك الزيارة تأتي ردا على الزيارة التي قام بها على رأس وفد من مستثمري السياحة بشرم الشيخ إلى |بيلاروسيا| بداية الشهر الحالي، وتم خلالها توقيع اتفاقية تآخٍ بين مدينة شرم الشيخ ومحافظ مينسك عاصمة |بيلاروسيا|.
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