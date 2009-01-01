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بالصور
27
ديسمير
2016
05:11 AM
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كتبت – نسمة فرج:تصوير - علاء القصاص:قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن تكلفة تطوير منطقة الأهرامات بلغت حوالي 350 مليون جنيه، مضيفًا أن مشروع تطوير الهرم بدأ في 2009 وتوقف بعد ثورة يناير لأسباب تمويلية
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها العناني يرافقه المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، للوقوف على آخر ما آل إليه العمل بمشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة.
وأشار وزير الآثار، إلى أنه من المقرر نقل عدد من مكاتب الوزارة، إلى المبنى الإداري لمتابعة المشروع ولاستقبال الزوار الأجانب.
وقام العناني تفقد المنطقة المخصصة للخدمات، وأعرب عن عدم رضاه على أداء الأعمال بها، وشدد على سرعة الإنجاز حتى يتم الانتهاء وفتح المشروع فى موعده.
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