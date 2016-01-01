قال السفير معصوم مرزوق، القيادي بحزب الكرامة، إن المشاركة في الحملة الشعبية للعدالة الاجتماعية لمواجهة الغلاء، ليست قاصرة على الأحزاب اليسارية والشيوعية والناصرية، بل الباب مفتوحًا لكل الآراء

وأضاف لـ|فيتو|، أن الحملة هي وعاء يجمع كل القوى الوطنية، وتحترم كل الآراء شريطة ألا يكون هذا الرأي ضد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.يذكر أن أحزاب «التجمع، والاشتراكي المصري، والتحالف الشعبي، الشيوعي المصري، والناصري، والكرامة» عقدوا مؤتمرهم الصحفي أمس، بمقر الحزب الناصري، وذلك للإعلان عن «اللجنة الشعبية لمقاومة الغلاء والعدالة الاجتماعية».