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ديفيد وعلامة وجسار يحيون حفلات ليلة رأس السنة في شرم الشيخ
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ديسمير
2016
04:44 AM
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أعلن خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن هناك عددًا من الاحتفالات الفنية سوف تشهدها شرم الشيخ، خلال الاحتفال بالكريسماس وأعياد السنة الميلادية لعدد من الفنانين العرب والأجانب، مشيرًا إلى أن ثلاث حفلات ستقام ليلة رأس السنة السبت المقبل للفنانين العالمين ديفيد وراغب علامة ووائل جسار
وقال المحافظ خلال تصريحات صحفية، إنه تم إنارة ميدان ساهو الشهير بشرم الشيخ بتكلفة 200 ألف جنيه، وذلك في إطار احتفالات شرم الشيخ بأعياد الميلاد والكريسماس، كما تم عمل عدد من أشجار أعياد الميلاد بالميدان الذي يضم تماثيل ولوحات جدارية لكبار الفنانين في العالم.وأشار إلى أن منطقة خليج نعمة تزينت بأشجارِ أعياد الميلاد، بالإضافة إلى أعمال الزينات التي قام بها أصحاب المحال في الخليج.
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