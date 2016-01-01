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«المرشدين» تعلن عن مقابلات لمتحدثي اللغة الصينية على مدى يومين
أعلنت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، عن مقابلة شخصية للمرشدين متحدثي اللغة الصينية بطلاقة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وحتى غدًا الأربعاء، من الحادية عشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بمقر النقابة العامة
وقالت النقابة: |من يستطيع أن يجتاز المقابلة ومدى استعداده للعمل كمترجم لمرشد سياحي ناطق بلغة إنجليزية، في القاهرة والأقصر وأسوان والإسكندرية والغردقة، وستكون فترة الانضمام للعمل خلال شهري يناير وفبراير 2017|. وأضافت، |أنه من يعتمد من قِبل النقابة وتمنحه ID مترجم سياحي في هذه الفترة هو فقط من سيعمل في السوق السياحية المصرية، ولن تسمح لأحد أن يتجاوز القانون والضوابط وسيكون العقاب رادعا لأي دخيل على المهنة يصل إلى الغرامة والحبس الفوري حال تلبّسه بممارسة المهنة دون تصريح أو اعتماد من النقابة بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية|.وأشارت النقابة إلى أن المرشدين السياحيين الناطقين بالصينية نجحوا في منع عمل الأجانب بالتعاون مع نقابتهم والشركات كافة في وضع ضوابط صارمة وبالاتفاق مع الجميع لاحترام القانون.وتعهدت النقابة أن يكون العام الجديد خاليا من أي مترجم ليس لديه تصاريح ترجمة، موضحة أن النقابة ستعتمد كشفًا بأسماء المترجمين المسموح لهم العمل في هذا الموسم الذين اجتازوا المقابلة الشخصية، وكشفًا بأسماء المرشدين السياحيين القائمين بالعمل معهم.
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