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خالد فودة: شرم الشيخ تستقبل 5 رحلات طيران من الكويت.. الخميس
أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن شرم الشيخ سوف تستقبل 5 رحلات طيران بدءا من الخميس المقبل، قادمة من الكويت تحمل عددا من السائحين الكويتيين بالإضافة إلى مسئولين بوزارة الثقافة الكويتة؛ للمشاركة في المهرجان المصري الكويتي والاحتفالات بالكريسماس وأعياد رأس السنة الميلادية في شرم الشيخ
وقال المحافظ في تصريحات صحفية له، |إن دولة الكويت ساهمت بـ 30 مليون دولار بمشروع تنمية سيناء من خلال الصندوق الكويتي للتنمية|، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تخصص لإقامة 7 مجمعات زراعية لأهالي جنوب سيناء من أبناء البدو، وإقامة 5 محطات لتحلية مياه الشرب.وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء تعتزم تكريم دولة الكويت؛ تقديرا لجهودها الداعمة للمحافظة، وذلك من خلال إطلاق اسم الأمير أحمد الجابر، على أحد شوارع شرم الشيخ، موضحا أنه سيرافق السفير الكويتي بالقاهرة غدا الأربعاء؛ لاختيار الشارع الذي سيتم إطلاق اسم الأمير عليه.وأوضح |فودة|، أن مصر حريصة على تكريم الدول التي تقف بجانبها وتدعم موقفها السياسية ومشروعاتها التنموية؛ حيث تم إطلاق اسم الشيخ زايد، رئيس دولة الإمارات العربية على أحد الشوارع الرئيسية بشرم الشيخ، كما تم أيضا إطلاق اسم الملك عبدالله بن عبد العزيز الملك الراحل على أحد الشوارع، وهناك أيضا شارع باسم الملك حمد بن خليفة ملك البحرين.كان السلطان قابوس، أول مسئول عربى يطلق اسمه على أحد شوارع شرم الشيخ.
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