ورسعيد - طارق الرفاعي: ترأس رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، اليوم الإثنين، وفدًا من ضباط القوات المسحة لتفقد الاستعدادات النهائية بالكوبري العائم الرابط بين ضفتي قناة السويس |بورفؤاد - بورسعيد| من ناحية منطقة الرسوة، وذلك لافتتاحه ضمن احتفالات العيد القومي ​للمحافظة، في حضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي



وتابع الوزير والوفد المرافق له ومعهم المهندس مبارك منصور، مدير فرع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، والمهندس جمال خالد، مدير إدارةالترسانات، وضع اللمسات النهائية لمنصة استقبال الرئيس بالضفة الشرقية من ناحية مدينة بورفؤاد، والتي من المنتظر أن يفتتح منها الكوبري، بالإضافة إلى تفقد مداخل ومخارج الكوبري والمناطق المحيط بها والطرق المؤدية إلى الكوبري خاصة التي سيسلكها الموكب الرئاسي.

وكان مهندسو وعمال الهيئة انتهوا من وضع اللمسات النهائية لـ|المنصة| من ديكورات وستائر بيضاء وزرقاء بسقف المنصة، إلى جانب وضع نوعين من المقاعد أحدهم للحضور والضيوف والآخر بالصف الأمامي، خاص بكبار الزوار والحضور، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية.

وكشفت مصادر مطلعة في محافظة بورسعيد عن أن رئيس الجمهورية سيزور المحافظة الأربعاء المقبل، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات ومن بينها الكوبري العائم الرابط بين ضفتي القناة، وذلك ضمن احتفالات المدينة بعيدها القومي، وذلك عقب الانتهاء من جميع الملاحظات التي أبدتها اللجنة الفنية التي حضرت من رئاسة الجمهورية، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، للوقوف على أخر الاستعدادات للزيارة، وتفقدت الأماكن التى سيتم افتتاحها، وأبدت بعض الملاحظات التي يجب تفاديها قبل زيارة الرئيس.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعلن تأجيل زيارة الرئيس التي كان مقررًا لها، السبت الماضي، لحين تفادي ملاحظات لجنة الرئاسة، مشيرًا إلي أنه من المنتظر أن يتضمن برنامج الرئيس افتتاح الكوبري العائم الرابط بين ضفتي القناة من ناحية منطقة الرسوة، وافتتاح المزارع السمكية بمنطقة شرق بورسعيد، وتسليم عقود تخصيص 58 مصنعًا لـ128 شاب وعدة جولات وفعاليات أخري سيتم الاعلان عنها تباعًا.

ويشتمل الكوبري العائم على 5 حارات، اثنين منها على جانبي الكوبري للمشاة والدراجات، واثنين آخرين للسيارات الملاكي والنقل الخفيف، والحارة الأخيرة وسط الكوبري للنقل الثقيل.



ويبلغ عرض الكوبري 15 مترًا بنفس عرض المعديات العابرة بين ضفتي القناة بطول 412 مترًا.

وأنهت إدارة الترسانات بهيئة القناة بناء الجزئيين الأوسطين من الكوبري، وأوكلت بناء 4 أجزاء أخرى إلى 4 شركات من شركات الهيئة، وصمم كل جزء منه بطول يصل إلى 70 متر تقريبًا، وعرضه 15 مترًا ووزنه يتراوح بين 370 طن إلى 430 طن للجزء الواحد حسب التجهيزات المجهز بها كل جزء، وذلك بتكلفة بلغت قرابة الـ 145 مليون جنيه.

ومن المنتظر أن يعمل الكوبري 16 ساعة يوميًا ويتم غلق 8 ساعات أخرى طبقًا لمواعيد عبور السفن، يستوعب الكوبري عبور 20 ألف سيارة يوميًا، وهو ما يفوق قدرة المعديات الحالية على نقل السيارات مابين بورسعيد ومدينة بورفؤاد، ويتم فتحه وغلقه في فترة لا تتجاوز السبعة دقائق.

ونجح التشغيل التجريبي الثالث للكوبري العائم بعبور 3 سفن أثناء فتح الكوبري أمام حركة الملاحة، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ليرتفع إجمالي السفن التي عبرت منذ التشغيل التجريبي للكوبري إلى 10 سفن.

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