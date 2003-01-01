كشفت مصادر أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، التقى مساء أمس الأحد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحث معه عدة قضايا كان من بينها مشكلة قرار وزارة التربية والتعليم الأخير والمتعلق بمدارس اللغات

وطلب الدكتور |عبد العال| من الحكومة عدم تنفيذ القرار بشكل فوري؛ حماية للطلبة وأولياء الأمور وعدم مباغتتهم بقرارات مفاجئة كانوا رتبوا أوضاعهم على خلافها، كما طلب تأجيل تنفيذ القرار إلى العام الدراسي المقبل وهو ما تعهد به المهندس شريف إسماعيل وأكد التزامه برغبة مجلس النواب وأن القرار لن ينفذ بشكل فوري وسيتم تأجيل تطبيقه للعام الدراسي القادم.