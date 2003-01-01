وقال |زكي| في تصريح لـ «فيتو»، |إن قانون تنظيم الفتوى، سيقضي على التطرف والآراء الشاذة، وسيتيح للمتخصصين إزالة ما تركه غير المؤهلين|، مشيرا إلى أن المؤسسة الدينية تعمل جميعها تحت مظلة واحدة وفي تناغم مستمر، للتصدي للفتاوى المتطرفة، وبيان سماحة الإسلام الوسطي.وكان الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل الفتوى، وقصرها على المؤسسة الدينية، والجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية.