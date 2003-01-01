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لجنة الدعوة بالأزهر: قانون تنظيم الفتوى يقضي على التطرف
26
ديسمير
2016
01:44 AM
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أشاد الشيخ محمد زكي الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، بتبني اللجنة الدينية بمجلس النواب، مشروع قانون لتنظيم عمل الفتوى، وقصرها على المؤسسة الدينية
وقال |زكي| في تصريح لـ «فيتو»، |إن قانون تنظيم الفتوى، سيقضي على التطرف والآراء الشاذة، وسيتيح للمتخصصين إزالة ما تركه غير المؤهلين|، مشيرا إلى أن المؤسسة الدينية تعمل جميعها تحت مظلة واحدة وفي تناغم مستمر، للتصدي للفتاوى المتطرفة، وبيان سماحة الإسلام الوسطي.وكان الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل الفتوى، وقصرها على المؤسسة الدينية، والجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
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