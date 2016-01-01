كتبت – سحر عزام :قال وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى الأربعاء المقبل باستمرار سقوط الأمطار الغزيرة على المدن الساحلية وانخفاض درجات الحرارة





وأضاف سعودي في مداخلة هاتفية لبرنامج |صباح الخير يا مصر| المذاع على القناة الأولى صباح اليوم الأحد بأن درجات الحرارة خلال هذه الأيام أقل من معدلاتها الطبيعية ب3 درجات مئوية حيث يسود طقس ما بين المائل للبرودة والبارد خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا.



وأوضح المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية إن نشاط الرياح وانخفاض نسبة الرطوبة وغياب أشعة الشمس يزيد من شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة، لافتًا إلى إن درجات الحرارة تصل للصقيع ليلا على بعض مناطق الجمهورية كمدينة سانت كاترن حيث تكون درجات الحرارة أقل من صفر.





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