الإسكندرية – محمد عامر:أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، إستمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك لليوم الثانى على التوالى، بسبب سوء الأحوال الجوية

ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى بإسم ميناء الإسكندرية، فى تصريح لـ|مصراوى| إن استمرار إغلاق البوغازين جاء حرصا علي عدم إصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء.

وتتعرض الإسكندرية منذ 6 أيام لموجة من الطقس السيىء تتزامن مع نوة |الفيضة الصغرى| والتى صاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية.

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