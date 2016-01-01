اخبار مصر
-
رياضة
- شباب المقاولون أمام الزمالك والإسماعيلي مع الأهلي بدوري الجمهورية
- الإسماعيلي يواجه عرب الرمل في كأس مصر
- الإنتاج يواجه إف سي في كأس مصر على ستاد السلام
- نتائج اليوم العاشر لبطولة الكاراتيه لاختيار عناصر المنتخب
- عبدالعزيز لاعب الإسماعيلي يدخل دائرة اهتمام طولان
- الوديات سلاح السويس استعدادا لاستئناف المظاليم
- الشرطة يواجه المقاصة في كأس مصر
- المحلة يواجه المصري في كأس مصر
- إبراهيم حسن: أتمنى إحراز هاتريك بالكأس
- ذا سترونجست يهزم بوليفار في مباراة فاصلة على لقب الدوري البوليفي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
استمرار إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثانى
25
ديسمير
2016
10:11 AM
بواسطة
الإسكندرية – محمد عامر:أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، إستمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك لليوم الثانى على التوالى، بسبب سوء الأحوال الجوية
ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى بإسم ميناء الإسكندرية، فى تصريح لـ|مصراوى| إن استمرار إغلاق البوغازين جاء حرصا علي عدم إصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء.
وتتعرض الإسكندرية منذ 6 أيام لموجة من الطقس السيىء تتزامن مع نوة |الفيضة الصغرى| والتى صاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع