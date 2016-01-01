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مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل ثاني رحلات الشارتر الألمانية
25
ديسمير
2016
10:11 AM
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كتب - اشرف سويلماستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، صباح الأحد، ثاني رحلات الشارتر القادمة من ألمانيا على الخطوط المصرية (فلاي إيجيبت) والتي تنظمها (شركة ايجبت ميتنج ترافل للسياحة) وعلى متنها 189 سائحا
ويستعد المطار على مدار اليوم وغدا لاستقبال ثلاث طائرات أخرى تابعة للشركة الألمانية ليبلغ إجمالي الرحلات 5 رحلات أسبوعية منتظمة إلى مطار شرم الشيخ ومن المتوقع استمرارها طوال العام.
ووصلت أمس السبت أولى الرحلات الشارتر القادمة من ألمانيا بعد توقف دام لأكثر من عام.
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