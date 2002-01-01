قال خالد أبو بكر، رئيس مركز استقلال القضاء، إن غياب الدور التشريعي، يتسبب في ارتفاع معدلات التعذيب والانتهاكات داخل مقار الاحتجاز

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أنه ومجموعة من الحقوقيين والقانونيين طالبوا مرارا وتكرارا بلجنة مشتركة يمثل فيها جميع الجهات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان لإعادة صياغة التشريعات لتتلاءم مع التغيرات التي تطرأ على المجتمع المصري وبخاصة المتعلقة بالانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز.