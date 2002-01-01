يقدم الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، على رأس وفد من الحزب، الليلة، التهنئة للكنيسة الكاثوليكية بمصر بعيد الميلاد المجيد، ويحضر الوفد قداس العيد الذي يرأسه الأنبا إبراهيم إسحق بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر

ويضم وفد الحزب رائد مقدم، أمين الحزب لقطاع القاهرة والدلتا، وهانى يوسف أمين الحزب لقطاع شرق القاهرة، وعددا من قيادات الحزب، وعددا من نواب الحزب بينهم سيلفيا نبيل نائب الحزب عن القاهرة.ومن المقرر أن تبدأ صلوات العيد بحضور ممثل للرئاسة وعدد من الشخصيات العامة ورجال الدولة بالكاتدرائية، ويستقبل البطريرك غدا المهنئين بمقره بالبطريركية بكوبري القبة.