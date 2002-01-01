كشفت وزارة القوى العاملة حقيقة ترحيل الصيادلة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أن مكتب العمل لم يتلق أي إخطارات رسمية وأن ما يتردد كلام ليس له أساس من الصحة

وقال مصدر مسئول بالوزارة، في تصريحات لـ|فيتو|، إن السعودية لم ترسل أي قرار رسمي بشأن ذلك الموضوع، مطالبا بضرورة التحقق من صحة الأخبار حيث إن تلك الأخبار تم تداولها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.وأشار المصدر إلى أن الصيادلة العاملين في السعودية معينون وتابعون لوزارة الصحة المصرية.يذكر أن بعض المواقع الإخبارية نشرت أخبارا حول نية المملكة العربية السعودية ترحيل الصيادلة الأجانب العاملين بها ويبلغ عدد الصيدلة العاملين بالسعودية نحو 27 ألف صيدلي.