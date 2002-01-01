احتفظ الإعلامي الساخر باسم يوسف، حتى الآن، بتصدره شخصية العام في السوشيال ميديا، بنسبة تصويت بلغت 59%، وحل الفريق ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي السابق، في المركز الثاني، بنسبة 10%، وذلك في الاستفتاء الذي تجريه «فيتو» على موقعها

وحلت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، في المركز الثالث، بنسبة تصويت بلغت 8%، وجاء كريم حسين «أدمن» صفحة «أنا آسف يا ريس»، في المركز الرابع، بنسبة تصويت بلغت 6%.وتراجعت الإعلامية ياسمين الخطيب إلى المركز الخامس، بنسبة تصويت 5%، بينما تراجع الساخر شادي سرور، وحصد المركز السادس، بنسبة تصويت بلغت 4%، وتوقف محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية السابق، عند 2% فقط من إجمالي التصويت.وتساوى الإعلامي إبراهيم الجارحي، وإبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، والإعلامية الكويتية حليمة بولند، في المراكز، بنسبة تصويت بلغت 2% لكل منهم.وتطرح «فيتو» لقرائها استفتاء على شخصية عام 2016، وذلك على المستوى الرياضي، وفي الغناء والتمثيل. كما يتم الاستفتاء على أفضل شخصية إعلامية، وشخصية العام الدولية، وفرقة العام للأندرجراوند، وشخصية العام الاقتصادية، والثقافية.ويستمر التصويت في الاستفتاء حتى 28 ديسمبر الجاري، قبل إعلان النتائج النهائية.للمشاركة في الاستفتاء اضغط هــنــا