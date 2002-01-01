-
رياضة
- إنبي 2003 يفوز على الطائرات بـ8 أهداف في دوري القاهرة
- منتخب الشباب يبحث عن ودية محلية بديلا لفلسطين
- الشرطة 2002 يهزم البنك الأهلي 4-2 في دوري الجمهورية
- الزمالك يرفض راحة لاعبيه استعدادا للقمة
- محمد حلمي: مباراة الشرقية خير إعداد لمواجهة الأهلي
- مشادة بين لاعبي الشرقية والجماهير في بتروسبورت
- مدرب الشرقية: العنصر البدني السبب الرئيسي في خسارة الفريق
- نتائج الجولة الـ 12 بدوري الجمهورية للناشئين مواليد 99
- مصادر: أبو ريدة يلتقي البلتاجي خلال ساعات لإثنائه عن الاستقالة
- محمد حلمي: الإصابة وراء استبدال محمد ناصف في لقاء الشرقية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
باسم يوسف يحتفظ بصدارة استفتاء «فيتو» لشخصية السوشيال ميديا
احتفظ الإعلامي الساخر باسم يوسف، حتى الآن، بتصدره شخصية العام في السوشيال ميديا، بنسبة تصويت بلغت 59%، وحل الفريق ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي السابق، في المركز الثاني، بنسبة 10%، وذلك في الاستفتاء الذي تجريه «فيتو» على موقعها
وحلت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، في المركز الثالث، بنسبة تصويت بلغت 8%، وجاء كريم حسين «أدمن» صفحة «أنا آسف يا ريس»، في المركز الرابع، بنسبة تصويت بلغت 6%.وتراجعت الإعلامية ياسمين الخطيب إلى المركز الخامس، بنسبة تصويت 5%، بينما تراجع الساخر شادي سرور، وحصد المركز السادس، بنسبة تصويت بلغت 4%، وتوقف محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية السابق، عند 2% فقط من إجمالي التصويت.وتساوى الإعلامي إبراهيم الجارحي، وإبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، والإعلامية الكويتية حليمة بولند، في المراكز، بنسبة تصويت بلغت 2% لكل منهم.وتطرح «فيتو» لقرائها استفتاء على شخصية عام 2016، وذلك على المستوى الرياضي، وفي الغناء والتمثيل. كما يتم الاستفتاء على أفضل شخصية إعلامية، وشخصية العام الدولية، وفرقة العام للأندرجراوند، وشخصية العام الاقتصادية، والثقافية.ويستمر التصويت في الاستفتاء حتى 28 ديسمبر الجاري، قبل إعلان النتائج النهائية.للمشاركة في الاستفتاء اضغط هــنــا
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)