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تأخر إقلاع ٣ رحلات في مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل
24
ديسمير
2016
22:43 PM
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شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، تأخر إقلاع ٣ رحلات طيران دولية نتيجة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة
وقالت مصادر ملاحية، إن طائرة الخطوط العراقية رقم ١٤٦ تأخرت عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل ٥ ساعات، نظرا لتأخر إقلاعها من مطار الإقلاع بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، وتم تأجيل الإقلاع إلى الساعة ١١ ونصف.وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط التونسية رقم ٨١٤ والمتجهة إلى تونس تأخرت ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها، نتيجة لتأخر وصول الطائرة من تونس، في حين تأخرت طائرة البحرين ساعة نتيجة لظروف التشغيل بالمطار.
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