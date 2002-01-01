وقالت مصادر ملاحية، إن طائرة الخطوط العراقية رقم ١٤٦ تأخرت عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل ٥ ساعات، نظرا لتأخر إقلاعها من مطار الإقلاع بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، وتم تأجيل الإقلاع إلى الساعة ١١ ونصف.وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط التونسية رقم ٨١٤ والمتجهة إلى تونس تأخرت ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها، نتيجة لتأخر وصول الطائرة من تونس، في حين تأخرت طائرة البحرين ساعة نتيجة لظروف التشغيل بالمطار.