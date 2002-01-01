اخبار مصر
-
رياضة
- إنبي 2003 يفوز على الطائرات بـ8 أهداف في دوري القاهرة
- منتخب الشباب يبحث عن ودية محلية بديلا لفلسطين
- الشرطة 2002 يهزم البنك الأهلي 4-2 في دوري الجمهورية
- الزمالك يرفض راحة لاعبيه استعدادا للقمة
- محمد حلمي: مباراة الشرقية خير إعداد لمواجهة الأهلي
- مشادة بين لاعبي الشرقية والجماهير في بتروسبورت
- مدرب الشرقية: العنصر البدني السبب الرئيسي في خسارة الفريق
- نتائج الجولة الـ 12 بدوري الجمهورية للناشئين مواليد 99
- مصادر: أبو ريدة يلتقي البلتاجي خلال ساعات لإثنائه عن الاستقالة
- محمد حلمي: الإصابة وراء استبدال محمد ناصف في لقاء الشرقية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
شاهد.. وزير التموين فى جولة بمصنع قها
24
ديسمير
2016
22:00 PM
بواسطة
org Alwafd.org Alwafd.org inpagevideo-->
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع