القاهرة - (أ ش أ): نعى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، العالم الكبير الفقيه الدكتور محمد رأفت عثمان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي توفي في وقت سابق اليوم السبت

وأشاد وزير الأوقاف - في بيان اليوم السبت- بمكانة الفقيد العلمية والشرعية وبدوره المتميز فى إثراء المكتبة الإسلامية ومساهمته فى مختلف القضايا التى تهم مصر والعالم الإسلامي.

وأعرب وزير الأوقاف عن أمله في أن يتقبل الفقيد في الصالحين، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم وأن يخلف الأزهر الشريف فيه خيرا، كما تقدم بخالص العزاء لأسرة الراحل.

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