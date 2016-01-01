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السيسي يبعث ببرقيات تهنئة لزعماء العالم بمناسبة أعياد الميلاد
24
ديسمير
2016
21:13 PM
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القاهرة - (أ ش أ): بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد
أعرب الرئيس خلال البرقيات عن أصدق تهانيه بهذه المناسبة متمنيا لهم التمتع بالصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار.
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